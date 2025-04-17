Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? Faiz artışı sonrası Türk Lirası değer kazanır mı?

Faiz artışı kararı, piyasalar üzerinde anlık ve uzun vadeli etkiler yaratabiliyor. Vatandaşlar, Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? sorusunun cevabını merak ediyor. Faiz artışları doğrudan tüketicileri, yatırımcıları ve döviz piyasalarını etkiliyor. 2025 yılında Merkez Bankası faizi artırırsa ne olacağına dair beklentiler hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için kritik önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIRSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur sorusuna verilen ilk yanıtlardan biri, Türk Lirası'nın güçlenmesidir. Yüksek faiz, TL cinsinden yatırımları cazip hale getirir. Yabancı yatırımcılar daha yüksek getiri elde etmek için Türk Lirası'na yönelir ve bu da döviz kurları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturur.

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur?

FAİZ ARTIŞI DOLAR VE DÖVİZ KURLARINI ETKİLER Mİ?

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur diyen yatırımcıların en çok merak ettiği alanlardan biri de dolar kurudur. Genellikle faiz artışı sonrası döviz kurları düşüş eğilimine girer. Çünkü TL cazip hale gelir ve dövize olan talep azalır. Ancak, bu düşüşün kalıcı olması için ekonomik istikrarın da sağlanması gerekir.

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur?

KREDİ FAİZLERİ ARTABİLİR

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur sorusunun bir diğer etkisi, kredi maliyetlerinin yükselmesidir. Bankalar kredi faizlerini artırır, bu da bireysel ve ticari kredilere olan talebin düşmesine yol açar. Sonuç olarak, tüketim ve yatırımlar yavaşlar, ekonomik büyümede bir yavaşlama görülebilir.