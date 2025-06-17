Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde 2025 Haziran faiz kararı ekonomide yön belirleyici olacak. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu, döviz kurları, altın fiyatları ve borsa hareketlerini takip eden yatırımcılar başta olmak üzere geniş bir kesim tarafından soruluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Haziran ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Haziran ayı faiz kararını 19 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Aynı gün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası, faiz oranına ilişkin karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

TCMB, en son Nisan 2025 PPK toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak %42,5'ten %46'ya çıkarmıştı. Bu artış, enflasyonla mücadelede güçlü duruşun sürdüğünü göstermişti. Haziran ayında ise Merkez Bankası'nın faiz artışına devam edip etmeyeceği, enflasyon verileri ve iç talep dinamiklerine bağlı olarak şekillenecek.