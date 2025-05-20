Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Mayıs ayı faiz kararı hangi tarihte belli olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, özellikle döviz kurları, altın fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici olduğu için dikkatle takip ediliyor. Faiz oranlarında yapılacak olası bir değişiklik, ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebilir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki faiz kararı, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak. Bu karar, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, 2025 yılı için toplamda sekiz PPK toplantısı planlamış olup, bu toplantılarda alınan faiz kararları ve ekonomik değerlendirmeler, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. 19 Haziran'daki toplantı, yılın beşinci PPK toplantısı olacak ve alınacak kararlar, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyacak.