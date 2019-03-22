Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İHALELERDE FAİZ ORANI YÜZDE 24
Halihazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA