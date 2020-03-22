Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Juventus'taki 3 takım arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral, videolu mesaj yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğu söyledi ve evden çıkmama çağrısı yaptı.

3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı Juventus'ta oynayan Merih Demiral, sağlığının iyi olduğunu söyledi ve evde kal çağrısı yaptı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da futbol hayatına devam eden milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabından bir video yayınladı.

"ARAYIP SORAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Demiral, videosunda şunları söyledi: "Selam herkese, en az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı. Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımız durumun ciddiyetinin pek farkında değiller. Elimizden gelenin en iyisi hep birlikte evde kalmak. "