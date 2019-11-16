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Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ın Fransa maçında yırtılan formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırmaya karar verdi.

16.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:02
Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor

Juventus forması giyen savunma oyuncusu 'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, tarafından ölümsüzleştiriliyor.

TFF Yönetimi, Merih'in ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını 'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.

Merih Demiral'ın o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.


Haber Videosu: Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor
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