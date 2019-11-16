Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ın Fransa maçında yırtılan formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırmaya karar verdi.
16.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:02
Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.
TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.
Merih Demiral'ın o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.
Haber Videosu: Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor