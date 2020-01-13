Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi
Roma ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamasının da zor olduğu öğrenildi.
Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.
EURO 2020'DE OYNAMASI ZOR
Bugün çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, tedavi, rehabilitasyon ve saha içi idmanlara başlayacağı sürecin 6 ayı bulacağı ve milli futbolcunun gelecek sezon başında hazır olabileceği belirtildi.
21 yaşındaki Merih Demiral'ın EURO 2020 Avrupa Şampişonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.
Haber Videosu: Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi
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ÇOK ÜZÜLDÜM GERÇEKTEN GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ŞİFA VERSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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oynamasın zaten şov peşindeydi sürekliCevap Yaz 3 36 Yayından Kaldır