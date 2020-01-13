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Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi

Roma ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamasının da zor olduğu öğrenildi.

13.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:52
Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi

Juventus'un ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan 'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

EURO 2020'DE OYNAMASI ZOR

Bugün çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, tedavi, rehabilitasyon ve saha içi idmanlara başlayacağı sürecin 6 ayı bulacağı ve milli futbolcunun gelecek sezon başında hazır olabileceği belirtildi.

21 yaşındaki Merih Demiral'ın EURO 2020 Şampişonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.


Haber Videosu

: Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi
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