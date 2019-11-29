Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
İtalyan ekibi Juventus'ta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
İtalyan ekibi Juventus'ta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde açıklanan listede, 9 farklı ülkeden futbolcu yer aldı.
EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i olarak belirlenen kadro şöyle:
Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna).
Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda).
Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail).
Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).