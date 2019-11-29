Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, UEFA tarafından belirlenen, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine Türk Milli Takımı'ndan Merih Demiral'ı da seçti.
Millilerimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde, Fransa'nın ardından gruptan ikinci çıkarken, Merih gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
UEFA'nın belirlediği, EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'i şu şekilde;
Kaleci: Pyatov (Ukrayna)
Defans: Sigurdsson (İzlanda), Merih Demiral (TÜRKİYE), Sergio Ramos (İspanya)
Orta Saha: Kousoulos (Kıbrıs Rum Kesimi), Zahavi (İsrail), Wijnaldum (Hollanda), Bernardo Silva (Portekiz)
Forvet: Depay (Hollanda), Kane (İngiltere), Sterling (İngiltere)
Haber Videosu: Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
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merih e helal olsun ancak bu liste çok yancı yapılmış.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır