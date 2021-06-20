Meram Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
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Meram Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor

Meram Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Lalebahçe ve Nazmiye Muslu Spor Tesisleri'nde sporcularla buluşarak, Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 22 Haziran Salı gününden itibaren kayıtların başlayacağı duyurdu.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Lalebahçe ve Nazmiye Muslu Spor Tesisleri'nde sporcularla buluşarak, Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 22 Haziran Salı gününden itibaren kayıtların başlayacağı duyurdu.

Salgın dolayısıyla faaliyetlerine ara verilen spor merkezleri kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte yeniden kapılarını açtı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Lalebahçe ve Nazmiye Muslu Spor Tesisleri'ni ziyaret ederek, burada spor yapan gençlerle bir araya geldi.

"Meram Belediyespor bünyesinde 2 bin 260 sporcu bulunuyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Belediyespor Kulübü hakkında bilgi vererek, "Kulübümüzde erkek ve kadınlardan oluşan yaklaşık 2 bin 260 civarında sporcumuz bulunuyor. Bu sporcularımızın birçoğu Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonları'nda müsabakalara çıkıyor. Meram Belediyespor Kulübümüz adeta bir sporcu fabrikası misali çalışıyor, ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor. Sporcularımız yakın tarihte birçok madalya alarak herkesi gururlandırdı. Maalesef süreç dolayısıyla kendilerini teşvik edecek bir program gerçekleştirememiştik. İnşallah salgının tamamen sona ermesiyle birlikte başarılı sporcularımızı onore edecek bir organizasyon düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kayıtlar 22-27 Haziran tarihleri arasında başlıyor

Başkan Kavuş, Yaz Spor Okulları'nın başlayacağı müjdesini vererek, "Salgının yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladığı şu günlerde gençlerimizde sıkılmışlık ve stres durumunun oluştuğunu biliyoruz. Bizler de geçtiğimiz sene ara verdiğimiz yaz spor okullarımızı bu yıl yeniden faaliyete geçiriyoruz. Kayıtlar, 22 Haziran-27 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden online olarak alınacak. 5 Temmuz tarihi itibariyle de salgın tedbirleri kapsamında 8 ayrı tesisimizde, 10 ayrı branşta, 3 bin öğrencimizi misafir edeceğiz" dedi.

"Sporun yanı sıra sürpriz etkinlikler olacak"

Salgın döneminde evlerinde sıkılan çocukların, spor yapmanın yanı sıra düzenlenecek aktivitelerle de güzel vakit geçireceğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı sürpriz etkinliklerin beklediğini söyleyebilirim. Spor ve eğlenceli aktiviteleri bir araya getirerek son süreçle birlikte üzerlerinde oluşan stresi atmalarına katkı sağlamış olacağız. Yine hocalarımız spor okulundaki çocuklarımızı izleyerek, yetenekleri doğrultusunda Meram Belediyespor Kulübümüze kazandırmış olacak. Yaz spor okullarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, satranç, jimnastik, kick boks ve taekwondo branşlarında kayıtların alınacağı Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları; Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Merkezi, Nazmiye Muslu Spor Merkezi, Lalebahçe Spor Tesisi, Recep Tayyip Erdoğan Halı Saha ve Spor Merkezi, Osman Gazi Halı Saha ve Spor Merkezi, Efor Halı Saha ve Spor Merkezi, Meram Yeniyol Halı Saha ve Spor Merkezi'nde faaliyetlerine başlayacak. - KONYA

Meram Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Meram Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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