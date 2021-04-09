Meralar sürülerle şenlendi
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Meralar sürülerle şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Meralar sürülerle şenlendi

Kilis'te, Pandemi tedbirlerine riayet edilerek sınırlı katılım ile mera açılışı düzenlendi.

Kilis'te, Pandemi tedbirlerine riayet edilerek sınırlı katılım ile mera açılışı düzenlendi.

Kilis merkeze bağlı Büyükkonak köyünde bahar mevsiminin gelmesi ile meraya koyun ve keçilerin salınması, törenle gerçekleştirildi.

Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Meralarda otlatma mevsiminin başlamasını temsilen sürüler meraya salındığını ifade ederek, "Meraların azami ölçüde faydalanırken aynı zamanda kritik dönemlerde otlatmaya ara verilmesi, ilimiz otlatma planına uyulması, uygun sayıda hayvanın yayılarak otlatma baskısının azaltılması yöntemlerle meralarımızın korunması, halihazırda ilimizde uygulanmakta olan Mera Islah ve amenajman projeleri ile meralarımızın ot veriminin artırılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmek amacıyla düzenlenen mera açılış töreni ve 2021 yılı Otlatma Mevsiminin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Daha sonra pandemi kurullarına uyularak, meraya koyun ve keçilerin salınması, törenle gerçekleştirildi. - KİLİS

Meralar sürülerle şenlendi
Meralar sürülerle şenlendi
Meralar sürülerle şenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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