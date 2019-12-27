: Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

27.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:59

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtımı, Gebze'deki "Bilişim Vadisi"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları bulunacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

"GEREKLİ ALTYAPI SAĞLANMALI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "#TürkiyeninOtomobili'ni geliştirenlere emekleri için teşekkür ediyorum. Ancak, gerekli altyapıyı sağlayacak adımların atılması ve ülkemizde elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracak doğa dostu politikaların iktidar tarafından bir an önce hayata geçirilmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

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