Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti

20.08.2019 17:51

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet memurlara son olarak 2020 için 4+4 ve 2021 için ise 3+3 zam teklifi yapmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili olan Memur-Sen bu teklifi müzakereye uygun bulmamıştı. Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-Sen bugün saat 15.00'te Ankara'da iş bırakacağını ve 17.00'de Çalışma Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu. Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları eylem kararını uyguladı.

MEMURLAR SAAT 15.00'TE İŞ BIRAKTI

Memur-Sen'in aldığı iş bırakma kararı Ankara'da bazı devlet kurumlarında uygulandı. Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları saat 15.00'de iş bıraktı.

BOŞ CÜZDANLA PROTESTO ETTİLER

Memurların iş bırakma eylemi sonrasında kamu çalışanları Çalışma Bakanlığı önüne gelerek eylemlerini burada devam ettirdi. Çalışanlar boş cüzdanlarla hükümetin yaptığı zam teklifini protesto etti.

Memur-Sen'in eyleminden görüntüler;