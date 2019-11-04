Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi

04.11.2019 14:28

Melih Gökçek, görevde olduğu 2014 yılında, oğlu Osman Gökçek'in kurucusu olduğu Osmanlıspor'a, Osmanlı Stadyumu'nu 25 yıllığına bedelsiz kiraladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan stat, belediye imkanlarıyla yenilendi ve Osmanlıspor tarafından tek kuruş ödenmeden kullanılmaya başlamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, Osmanlıspor'la imzalanan sözleşme iptal edildi.

AKP'li Mustafa Tuna dönemindeki oylamada tüm partiler, "iptal" yönünde oy kullandı. Başkanlık yazısında iptal gerekçesinde, "2 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay kararı ile 2017 yılında Sayıştay denetçilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaptıkları denetim sonrasında hazırladığı rapordaki 'Spor tesislerinin spor kulübü derneklerine ihale edilmeden ortak proje gerçekleştirilmek üzere devredilemeyeceği, Kamu İhale Kurumu (KİK) hükümlerine göre ihale edilmesi...'

Bu hükümlere dayanılarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'i, 11 Eylül 2018 tarihinde oy birliğiyle "tahliye" kararı aldı ve bu da Osmanlıspor Kulübü'ne tebliğ edildi.

Buna rağmen geçen süreçte tesislerden çıkmayan Osmanlıspor için Mansur Yavaş döneminde de tebligat yenilendi.

ZABITA EKİPLERİ GELDİ

İşgalci durumuna düşen Osmanlıspor'un Osmanlı Stadı'nı kanunsuz kullanımını önlemek için bu sabah tesislere polis ve zabıta ekipleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlileri geldi. Kulüp yönetimine karar bu kez elden teslim edildi ve tutanak tutuldu.

İŞTE STADIN ÖZELLİKLERİ

Sincan ilçesinde bulunan Osmanlı Stadyumu 1974 yılında inşa edilmiş olup, 2008 yılında yenilenmiştir. 2014 yılında yapılan nihai çalışmalar ile bugünkü görünümüne kavuşmuştur.

Kale görünümlü stadyumun etrafı surlarla çevrili, girişlerde ise dev yeniçeri heykelleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Türkiye'nin ilk Tema Statı konumundadır. Stadyumun giriş bölümleri ise kale kapısı görünümünde inşa edilmiştir. Seyirciler girişlerini, bu şekildeki altı kapıdan yapmaktadırlar. Dışarıdan bakıldığında kaleye benzeyen Osmanlı Stadı'nın maraton tribününün dış cephesi ise tarihi Ankara Beypazarı evleri görünümündedir.