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Meksika, Futbol, Spor

Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde yönetim, tarihe geçecek bir karar verdi. Lig yönetimi, 5 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı.

18.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:14
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı. Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.

845 BİN DOLAR YARDIM YAPILACAK

Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Bonilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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