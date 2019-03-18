Mehmet Topal, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı."