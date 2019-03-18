Mehmet Topal, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı."
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