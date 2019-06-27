Mehmet Topal'dan 20 milyon TL'lik büyük fedakarlık!

Bir dönem sona erdi. 7 yıl boyunca Sarı-Lacivertli formayı terleten 33 yaşındaki ön libero Mehmet Topal, yeni maceralara yöneldi. İki taraftan da resmi açıklama geldi. F.Bahçe'den, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımızdan Mehmet Topal ile yollarımız, karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kararın, hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Hayatında başarılar dileriz" bildirimi yapıldı.

CESARETLİ KARAR ALDIM

Akşam'da yer alan habere göre; Topal, ekonomik olarak sıkıntılı süreçten geçen kulübüne de vefasını gösterdi, yaklaşık 20 milyon TL alacağından vazgeçti. Topal, "Amacım; asırlık çınarın başarılarına katkı sağlamaktı. Terimin son damlasına kadar çalıştım. Özellikle bu sezon yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. 19-20 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak, ortak kararla uzlaşma yapıldı" dedi.

SON MAÇTA FİLM KOPTU!

Mehmet Topal, F.Bahçe'nin, Kadıköy'de sezonu kapattığı Antalya karşılaşmasında oldukça sert protestolarla karşılaşmıştı. Tecrübeli ön libero, taraftarların ıslıklarına ve yuhalamalarına tepkisiz kalamamış, oyundan çıkmak istemişti. Yedek kulübesine kadar gelen ve sahada kalmak istemediğini belirten 33 yaşındaki futbolcuya, Teknik Direktör Ersun Yanal destek verse de başarılı olamamıştı. Öteyandan adı Beşiktaş'la da anılan milli futbolcuya, TFF 1. Lig'den Karagümrük de talip oldu.