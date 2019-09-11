Mehmet Ekici'nin Maccabi Tel Aviv'e transfer olacağı iddia edildi

11.09.2019 16:13

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi. Skorer'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda.

İSRAİL'DE TRANSFER SEZONU DEVAM EDİYOR

Maccabi'nin bulunduğu İsrail Ligi'nde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek. 2017-2018 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ekici, sarı-lacivertli formayla 36 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

KASIMPAŞA'YA GİTMEYİ REDDETMİŞTİ

Yeni sezon öncesi tam 12 transfer yapan Fenerbahçe Kulübü, transferin bitimine kısa bir süre kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici'ye İstanbul temsilcisi Kasımpaşa talip oldu. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Kasımpaşa'ya Ekici, "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" diyerek transfer teklifini geri çevirmişti.