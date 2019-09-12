Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım?

12.09.2019 16:55

2016-17 sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan, ancak transfere izin vermeyen kulübü Trabzonspor'a rest çekip altı ay tek başına idman yapan Mehmet Ekici, sarı lacivertlilerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdiği 28 kişilik listeye alınmadı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Takıma geldiği günden beri bekleneni veremediği ifade edilen Ekici, kadro dışı bırakıldı. Ekici artık takımdan ayrı çalışacak ve forma giyemeyecek. 29 yaşındaki orta sahanın devre arasında da Fenerbahçe'den tamamen ayrılması bekleniyor.

"ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe forması giymek için büyük zorlukları göze aldığını belirten Mehmet Ekici, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak konuştu. Ekici, "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok kısa süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hak edecek ne yaptım. Çok büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.