Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu

18.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:11

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükseltti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Maç içinde turuncu-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'in 19. haftasındaki rakipleri Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulundu. Başakşehirli taraftarlar sık sık, "Kadıköy, Fener'e mezar olacak." tezahüratında bulundu.