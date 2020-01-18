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Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu

Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendiği maçta ev sahibi ekibin taraftarları, "Kadıköy, Fener'e mezar olacak." tezahüratında bulundu.

18.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:11
Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenen Medipol , puanını 36'ya yükseltti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Maç içinde turuncu-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'in 19. haftasındaki rakipleri Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulundu. Başakşehirli taraftarlar sık sık, "Kadıköy, Fener'e mezar olacak." tezahüratında bulundu.

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