Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti

18.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:23

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Visca, 27'nci dakikada Demba Ba, 34'üncü dakikada İrfan Can Kahveci ve 41'inci dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

DEMBA BA KADIKÖY'DE YOK

Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada sarı kart gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti Demba Ba cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

16 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.