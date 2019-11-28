Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, bugün evinde İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Başakşehir, tarihinde ilk kez bir üst tura çıkmanın peşinde
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmaları kapsamında, temsilcimiz Medipol Başakşehir, bir üst tur için sahaya çıkacak. Temsilcimizin İtalyan devi Roma'yı ağırlayacağı maç, bugün saat 20:55'te (TSİ) başlayacak.
GALİBİYET YETECEK
Grupta 5'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın önünde zirvede yer alan temsilcimiz, maçtan galip ayrılması durumunda bir üst tura çıkacak ve tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan Roma'da oynanan maçta, temsilcimiz sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli.
Roma: Lopez, Mancini, Smailling, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.
Haber Videosu: Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
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BAŞARILAR BAŞAKŞEHİRİMİZECevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BAŞARILAR BAŞAKŞEHİR. . . . İNŞALLAH BİR GALİBİYET ALIP TÜRKİYEMİZİ SEVİNDİRİRSİNİZCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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zor maç. . başarılar Başakşehir Ülkemiz için kazan. yolun her daim açık olsun. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ziyaaaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Haydi! Başakşehir tek umudumuz sensin. Ötekilerden hayır yok. Yak! şu Roma''yı. . .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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atma ziya1 4 Yayından Kaldır