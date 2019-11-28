Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:04

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmaları kapsamında, temsilcimiz Medipol Başakşehir, bir üst tur için sahaya çıkacak. Temsilcimizin İtalyan devi Roma'yı ağırlayacağı maç, bugün saat 20:55'te (TSİ) başlayacak.

GALİBİYET YETECEK

Grupta 5'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın önünde zirvede yer alan temsilcimiz, maçtan galip ayrılması durumunda bir üst tura çıkacak ve tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan Roma'da oynanan maçta, temsilcimiz sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli.

Roma: Lopez, Mancini, Smailling, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.