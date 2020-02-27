Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu rakibini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Portekiz'de oynanan ilk maç Sporting'in 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA TARİH YAZDI
İlk defa 2015-2016 sezonunda Avrupa'da mücadele eden İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda AZ Alkmaar'a dış sahada 2-0, evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. 2016-2017 sezonunda yine Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rijeka ile rakip olan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı'nda 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Club Brugge ile ilk mücadelede 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca aynı sezon Avrupa Ligi'nde gruplarda Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ilk dış saha galibiyetine ulaştı.
Medipol Başakşehir, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Almanya'da Mönchengladbach'ı devirerek tarihinde ilk defa grup aşamasını geçerek tur atladı.
Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.
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tarihi cimbom yazar bunlar yazsa yazsa bırak yazmayı yazma usta işi cimbom işi bunlar en fazla okuma yazma bilmeyenler gibi çizgi çizebilir ancak zaaaaaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun Başakşehir! Tebrikler! Avrupa''da gururumuz oldunuz. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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vallahi helal olsun . . . . süperCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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en fazla geleceği yer orası ne yani cimbom gibi uefa kupasını mı alacak bunlar sadece gülünür hahahaCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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TebrikLerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. . . . . YoLun acik oLsun BasaksehirCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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helal size bir bjk li olarak gururluyum fransadan saygi sevgilerCevap Yaz 8 Yayından Kaldır