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Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

27.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:43
Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!

Ülkemizi 'da temsil eden tek takım olan Medipol , UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında 'u konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu rakibini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Portekiz'de oynanan ilk maç Sporting'in 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA TARİH YAZDI

İlk defa 2015-2016 sezonunda Avrupa'da mücadele eden İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda AZ Alkmaar'a dış sahada 2-0, evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. 2016-2017 sezonunda yine Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rijeka ile rakip olan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı'nda 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Club Brugge ile ilk mücadelede 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca aynı sezon Avrupa Ligi'nde gruplarda Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ilk dış saha galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Almanya'da Mönchengladbach'ı devirerek tarihinde ilk defa grup aşamasını geçerek tur atladı.

Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

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