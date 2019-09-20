Medipol Başakşehir, Roma'ya 4-0 mağlup oldu!

20.09.2019 00:15

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 mağlup oldu. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Caiçara kendi kalesine, Edin Dzeko, Zaniolo ve Patrick Kluivert kaydetti.

ROMA'NIN TÜRKLERİ KADRODA YER ALMADI

Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ VE BÜYÜKELÇİLER MAÇI İZLEDİ

Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.