Medipol Başakşehir, Ponck'u kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Desportivo Aves forması giyen Carlos Ponck'u kadrosuna kattı.
Turuncu lacivertli ekip, 24 yaşındaki Yeşil Burun Adaları asıllı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA
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