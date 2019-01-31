Medipol Başakşehir, Hannover 96'dan Mete Kaan Demir ile Sözleşme İmzaladı
Medipol Başakşehir, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekip, 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Eskişehirspor forması giyeceğini duyurdu.
Spor Toto Süper Ligde lider Medipol Başakşehir, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i transfer etti.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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başakşehir güzel transferler yapıyor genç oyuncular kaliteli oda seneyede şampiyon olurlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gitsin merinosların parası. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır