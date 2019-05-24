Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bahattin Şimşek'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golünü 7. dakikada Edin Visca kaydederken, Alanyaspor golü 15. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.

BAŞAKŞEHİR LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADI

Bu sonuçla Başakşehir, puanunu 67'ye yükseltirken, 2018-2019 sezonunu 2. sırada tamamlamış oldu. Alanyaspor ise puanını 44'e çıkartarak, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.