Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bahattin Şimşek'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golünü 7. dakikada Edin Visca kaydederken, Alanyaspor golü 15. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.

BAŞAKŞEHİR LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADI

Bu sonuçla Başakşehir, puanunu 67'ye yükseltirken, 2018-2019 sezonunu 2. sırada tamamlamış oldu. Alanyaspor ise puanını 44'e çıkartarak, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

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YORUMLAR (1)

  • KİM:
    hafif sıkletle ağıt siklet arasındaki fark geçen hafta ortaya çıktı teknik direktörün biri dereyi taşlasın şimdi
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