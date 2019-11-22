Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider

22.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:24

Türk Telekom Stadı'ndaki maçta ikinci yarıda oyuna giren Norveçli Fredrik Gulbrandsen'in golüyle sarı-kırmızılı ekibi mağlup eden turuncu-lacivertliler, puanını 22'ye yükseltti ve haftaya zirvede giren Demir Grup Sivasspor'un, maç fazlasıyla 1 puan önünde yer aldı. Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok, Galatasaray karşılaşmasında takımını ayakta tutan isim oldu. Mert, maçta rakibin tehlikeli ataklarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.

MAHMUT TEKDEMİR SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, mücadelenin 58. dakikasında Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Oyun alanından sedye ile çıkarılan Mahmut'un yerine 60. dakikada Gulbrandsen maça dahil oldu. Bu değişikliğin ardından Gulbrandsen sol kanada geçerken, maça bu bölgede başlayan İrfan Can Kahveci ise orta sahada görev almaya başladı.

GULBRANDSEN 3. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Gulbrandsen, Süper Lig'deki 3. golünü Galatasaray deplasmanında attı. Daha önce turuncu-lacivertli takımın sahasında Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı maçlarda fileleri birer kez havalandıran hücum oyuncusu, Galatasaray karşısında da gol sevinci yaşadı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ı mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alırken, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İşte puan durumu:

Kaynak: AA