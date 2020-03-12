Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında ilk yarı sona erdi! Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı konuk ediyor. Saat 20.55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetiyor.. CANLI ANLATIM 45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. 33' Demba Ba ile çok etkili geldik. Senegalli futbolcunun şutu az farkla dışarı gitti. 9' Aleksic, rakipten kaptığı topla Visca'yı buluşturdu. Visca, ceza sahası yayına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Crivelli'den seken top direkten döndü. 4' İrfan Can sarı kart gördü. 1' Karşılaşma başladı. Haydi Başakşehir İLK 11'LER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba KOPENHAG: JohnssonVarela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk