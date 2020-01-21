Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir, 1-1'in rövanşında Kırklarelispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor, Başakşehir'i konuk etti.
Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
İlk maçta İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başaran Kırklarelispor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Başakşehir, karşılaşmanın 65. dakikasında geliştirdiği atakta Robinho ile kaleyi yokladı, kaleciden seken topu Demba Ba tamamladı ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler, VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirerek Başakşehir'in golünü geçersiz kıldı.
Haber Videosu: Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi
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NUMARA YAPMIŞ İBB, YAKIŞMADI AMA YAPMIŞLAR İŞTE. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİR FB Lİ OLARAK KIRKLARELİYİ KUTLARIM . AYRICA HATAYLI OLARAKCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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COCUKLAR COK AZİMLİ BEYA . STOPBEN MACI BASTAN SONRA İZLEDİM BEYA. STOPKIZANLAR GÜZEL OYNADI BEA. STOPHELAL OLSUN BEA. STOPCevap Yaz Yayından Kaldır
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her sene olan şey neresi sürpriz?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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turu geçince finale mi çıkıyor doğru dürüst bilgi verin birazCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bilerek elenmişlerdir bunların fıtratında var. uefa dan da bilerek elenen takım bunlar.Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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UEFA''DAN ELENMEDİLER Kİ!. .2 1 Yayından Kaldır
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Hadi sen basketini oyna. .3 Yayından Kaldır
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ALKIŞI HAKETMİYORMU. HELAL OSUNLAR BAŞARMANIN YARISI İNANMAKTAN GEÇERCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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değerli dost anlık yazı hatamı buraya taşıman o da senin hatanbeni tanımış olsan bu yazıyı yazmaktan utanırdın benim için milli değerler herşeyin üstündedir bilesinYayından Kaldır