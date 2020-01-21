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Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir, 1-1'in rövanşında Kırklarelispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

21.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:43
Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat son 16 turu rövanş karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi , 'i konuk etti.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başaran Kırklarelispor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Başakşehir, karşılaşmanın 65. dakikasında geliştirdiği atakta Robinho ile kaleyi yokladı, kaleciden seken topu Demba Ba tamamladı ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler, VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirerek Başakşehir'in golünü geçersiz kıldı.


Haber Videosu

: Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi
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