: Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi

21.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:43

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor, Başakşehir'i konuk etti.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başaran Kırklarelispor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Başakşehir, karşılaşmanın 65. dakikasında geliştirdiği atakta Robinho ile kaleyi yokladı, kaleciden seken topu Demba Ba tamamladı ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler, VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirerek Başakşehir'in golünü geçersiz kıldı.

Haber Videosu