: Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı

14.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:23

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor ile karşılaştı. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTA 2 GOL İPTAL OLDU

Ev sahibi ekibin golü 79. dakikada Aleksic'ten gelirken, Kırklarelispor'un golünü ise 90+6. dakikada Deniz Ataç kaydetti. Karşılaşmanın 81. dakikasında Kırklarelispor'un golü, 90+3. dakikasında ise Başakşehir'in golü VAR kararı sonrası geçersiz sayıldı.

RÖVANŞ 21 OCAK'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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