Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor ile karşılaştı. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTA 2 GOL İPTAL OLDU
Ev sahibi ekibin golü 79. dakikada Aleksic'ten gelirken, Kırklarelispor'un golünü ise 90+6. dakikada Deniz Ataç kaydetti. Karşılaşmanın 81. dakikasında Kırklarelispor'un golü, 90+3. dakikasında ise Başakşehir'in golü VAR kararı sonrası geçersiz sayıldı.
RÖVANŞ 21 OCAK'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Haber Videosu: Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı
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ne zaman kapatacaklar bunlar bu kulübü yazık günah boş tribünlere top oynuyorlarCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Çok olanlar değil inanlar kazanacak sahi avrupa ülkemizi kim teslim ediyor? fb GS bjk ts ? zamanla taraftarda olur. . .1 2 Yayından Kaldır