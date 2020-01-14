Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı - Spor

Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

14.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:23
Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı

Ziraat son 16 turu ilk maçında Medipol , TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor ile karşılaştı. 'nun yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTA 2 GOL İPTAL OLDU

Ev sahibi ekibin golü 79. dakikada Aleksic'ten gelirken, Kırklarelispor'un golünü ise 90+6. dakikada Deniz Ataç kaydetti. Karşılaşmanın 81. dakikasında Kırklarelispor'un golü, 90+3. dakikasında ise Başakşehir'in golü VAR kararı sonrası geçersiz sayıldı.

RÖVANŞ 21 OCAK'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.


Haber Videosu

: Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)

  • ...:
    Çok olanlar değil inanlar kazanacak sahi avrupa ülkemizi kim teslim ediyor? fb GS bjk ts ? zamanla taraftarda olur. . .
    1 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler