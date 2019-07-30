Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu. İlk maç 6-7 Ağustos, rövanş maçı ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

7 TAKIM TUR ATLADI

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

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YORUMLAR (1)

  • YOZGATLI ŞEVKİ:
    Ne olacak 4 de Başak''a çekerler. Türk futbolu ölmüştür, buyrun cenaze namazına.
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