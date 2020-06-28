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Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Başakşehir maçının 79. dakikasında sakatlanarak yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı. Sarı-kırmızılı takımda Lemina'dan sonra Norveçli sağ bek de sakatlar kervanına katıldı.

Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
28.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:31

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada lider Medipol Başakşehir ile takipçilerinden Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Haftaya 59 puanla lider giren Medipol Başakşehir, 51 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren kritik müsabaka, yarıştaki diğer takımlar Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un da haftayı birer puanla kapatmasının ardından daha da önem kazandı.

Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takım da birer tane net gol pozisyonu yakalarken, skoru değiştiremedi ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda oyuna giren Demba Ba'nın hareketlendirdiği Medipol Başakşehir, 51. dakikada Danijel Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da net pozisyonlar üretirken Galatasaray 67. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Kalan bölümlerde konuk ekip daha etkili bir görüntü çizse de iki takım da skoru değiştiremedi ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 60 puana çıkarak liderliğini sürdürse de rakiplerinin puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı. 52 puana yükselen Galatasaray ise zirve ile arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi.

İKİLİ AVERAJ BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile ikili averajda avantajı elde etti.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı turuncu-lacivertli ekip 1-0 kazanmıştı.

Bu karşılaşmanın 1-1 beraberlikle sona ermesiyle ikili averajda üstünlük kuran Medipol Başakşehir, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda Galatasaray'ın üstünde yer alacak.

LEMINA VE LINNES SAKATLANDI

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu oyuncusu, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Lemina'nın oyundan çıkarken kendi yedek kulübesine yönelik bir şeyler söylemesi dikkati çekti.

Linnes ise sol dizinden yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mario Lemina'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram, Linnes'in yerine ise 79. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

EMRE AKBABA 3 GOLE ULAŞTI

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Süper Lig'de bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre, Medipol Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

SINIRDAKİ İSİMLER KART GÖRMEDİ

Galatasaray'da maç öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimlerdi.

Bu 3 futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında sarı kart görmedi ve 30. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakası öncesinde cezalı duruma düşmedi.

EMİN BAYRAM 2. KEZ FORMA BULDU

Galatasaray'da Medipol Başakşehir karşılaşmasında 53. dakikada Mario Lemina sakatlanarak oyundan çıkınca genç stoper Emin Bayram oyuna dahil oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcuya böylece bu sezon ikinci kez şans verdi. Emin, daha önce Konyaspor deplasmanında son dakikalarda süre almıştı.

Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı

SARACCHI'DEN 4. ASİST

Devre arasında Alman ekibi RB Leipzig takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan sol bek Marcelo Saracchi, hücumda katkı vermeye devam etti.

Saracchi, Başakşehir müsabakasında Emre Akbaba'nın attığı golü hazırlayan isimdi. 22 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 4. asistine imza atmış oldu. Başarılı futbolcu geçen haftaki Gaziantep FK maçında da asist yapmıştı.

Karşılaşamaya 11'de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.

GALATASARAY 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 3. maçından da galip gelemedi. Diğer müsabakalarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamamıştı. Başakşehir beraberliği ile Aslan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıkmış oldu. Bu 5 mücadelede 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

ALEKSIC 6. GOLÜNÜ ATTI

Turuncu-lacivertli takımın Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Süper Lig'deki 6. golünü attı.

Sezon başında transfer edilen Aleksic, maçın 51. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

BAŞAKŞEHİR SERİSİNİ 14 MAÇA ÇIKARDI

Medipol Başakşehir, 1-1 biten Galatasaray maçının ardından Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.

Turuncu-lacivertli takım, bunun yanında tam 7 maç sonra iç sahada bir rakibine puan şansı tanıdı. Başakşehir, Galatasaray maçından önceki evindeki 6 maçı da kazanmıştı.

Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı

MAHMUT VE ALEKSIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'de sarı kart gören Mahmut Tekdemir ile Danijel Aleksic, cezalı duruma düştü.

Galatasaray müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Sırp futbolcu, karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gördü. Mahmut Tekdemir ise 41. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

İki futbolcu da 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

Kırmızı kart gören Visca ile birlikte Başakşehir, 3 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

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Kaynak: AA

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