Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi
Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 2. Lig ekibi Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Medipol Başakşehir, milli ara sebebiyle oluşan boşluğu hazırlık maçıyla değerlendirdi. TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, özel maçta Başakşehir'i 2-1 yendi.
Attamah, Kudriashov, Clichy, Elia ve Demba Ba gibi önemli isimlerle rakibinin karşısına çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi beklenilen performansı gösteremedi.
Demba Ba'nın golüyle öne geçen Başakşehir, 45'te ve 50'de gelen gollere engel olamayarak sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
YORUMLAR (2)
-
Bunlar siyonist oyunu meeeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BUNLAR DIŞ GÜÇLERİN OYUNU MEEECevap Yaz 2 Yayından Kaldır