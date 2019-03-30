Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 2. Lig ekibi Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Medipol Başakşehir, milli ara sebebiyle oluşan boşluğu hazırlık maçıyla değerlendirdi. TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor, özel maçta Başakşehir'i 2-1 yendi.

Attamah, Kudriashov, Clichy, Elia ve Demba Ba gibi önemli isimlerle rakibinin karşısına çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi beklenilen performansı gösteremedi.

Demba Ba'nın golüyle öne geçen Başakşehir, 45'te ve 50'de gelen gollere engel olamayarak sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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