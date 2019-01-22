Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da gündemine gelen Demba Ba'nın transferini bitirdi.
Medipol Başakşehir forvet hattını tanıdık bir isimle güçlendirdi. Turuncu lacivertliler Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Başakşehir, Senegalli futbolcuyu Çin ekibi Shanghai Shenhua' dan kadrosuna kattı. Demba Ba sezon sonuna kadar turuncu lacivertlilerde forma giyecek. Bu transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Demba Ba, daha önce Beşiktaş ve Göztepe'de forma giymişti.
TARAFTARLAR KOL SAATİNDEN TANIDI
Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Demba Ba'yı kol saati ele verdi. Senegalli futbolcunun aynı kol saatiyle birçok fotoğrafta poz verdiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (69)
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ADAMLAR 3 BÜYÜKLERİN YAPAMADIĞI TÜM TRANSFERLERİ YAPIYOR, YILDA 5 ER 10 AR MİLYON EURO VERİYOLAR OYUNCULARINA VE YAN GELİRLERİ YOK, SPONSOR OLSA KAÇ LİRA VERİR TARAFTARSIZ TAKIMA VE BORÇLARI YOK. VERGİLERİMİZLE TAKIM KURULMUŞ, BİZ DE ÇIKIP İZLİYORUZ OFF NASIL OLNUYOLAR DİYE, YOK ÖYLE Bİ DÜNYA AÇIN GÖZÜNÜZÜ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BIRAK YACevap Yaz Yayından Kaldır
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Çalımları rakibini yoruyor, Şut çekince kaleciler duruyor, ADAM iman gücüyle vuruyor, Götür bizi Demba BA cumaya götür. (Alıntı)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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zaten var sistemi geldi gs son düzlükte ayak oyunları yapamaz 20 şampiyonluğun 19 u şaibeli 29 sene sampiyon olamazlar artikinCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırARİSTOKRAT: BOŞ YAPMA İHSAN KALKAVANI ARAŞTIR BAKTüm 69 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır