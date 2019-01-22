Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Medipol Başakşehir forvet hattını tanıdık bir isimle güçlendirdi. Turuncu lacivertliler Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Başakşehir, Senegalli futbolcuyu Çin ekibi Shanghai Shenhua' dan kadrosuna kattı. Demba Ba sezon sonuna kadar turuncu lacivertlilerde forma giyecek. Bu transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Demba Ba, daha önce Beşiktaş ve Göztepe'de forma giymişti.

TARAFTARLAR KOL SAATİNDEN TANIDI

Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Demba Ba'yı kol saati ele verdi. Senegalli futbolcunun aynı kol saatiyle birçok fotoğrafta poz verdiği ortaya çıktı.