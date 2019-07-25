Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaştı

Forvet arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaştı

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaşmaya varıldı.

Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.

Kaynak: AA
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