Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 2. hafta maçında lider Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Ersun Yanal bu maçta Ozan Tufan'ı sağ bek olarak oynatıyor.
Süper Lig'de ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir evinde lider Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Ozan Tufan, Tolga, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Kritik maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.