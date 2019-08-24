Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2. hafta maçında lider Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Ersun Yanal bu maçta Ozan Tufan'ı sağ bek olarak oynatıyor.

24.08.2019 20:47
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir evinde lider Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Ozan Tufan, Tolga, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Kritik maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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