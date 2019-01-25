Başakşehir ile Sözleşme İmzalayan Demba Ba, Neden Galatasaray'ı Seçmediğini Açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Çin ekibi SH Shenhua ile sözleşmesini fesheden Senegalli golcü Demba Ba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çok sevdiği bir lige dönme şansı bulduğunu belirten Demba Ba, "Burada başkanımıza ve CEO'ya çok teşekkür etmek isterim. Onların bana yaklaşımı çok etkileyiciydi. Bu kulüpte çalışan herkesin profesyonelliğinden çok etkilendim. Buda beni oynamak için motive etti. Bu yeni bir macerayı daha önce oynadığım takımlarda gerçekleştirdim. Bunun yeterli olacağını umuyorum. Bu bana gösterilen sevgiden profesyonellikten kaynaklanıyor. Bana Başakşehir dışında bir seçenek kalmadı. Şu anda baktığımız zaman kaliteli bir takıma geldim. Amacım, hedefim burada kalmak ve sezon sonunda ligin tepesinde bitirmek. Oynadığım futboldan takım arkadaşlarımla birlikte keyif almak" diye konuştu.

"AZ TARAFTAR OLMASI BENİM İÇİN FARK ETMİYOR"

Futbolu çok sevdiğini söyleyen başarılı futbolcu, "Futbolu sevmem en büyük etken. Daha fazla taraftar olsun, az taraftar olsun benim için fark etmiyor. Ben bu oyunu sevdiğim için buradayım. Rekabet bu işin parçası. Baktığınız zaman oynadığım tüm takımlarda rekabet oldu. Ben buraya gelirken yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Bunun sonucunda hocanın gözüne girebilmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA