Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hastaneye yatırılmasının ardından turuncu-lacivertli kulüp futbolculara teknik heyete ve personele koronavirüs testi yaptırmıştı. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personelde pozitif sonuçlara rastlanmadı. Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."