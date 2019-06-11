Medipol Başakşehir'de 3 ayrılık! Resmen açıklandı

Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. İmza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Medipol Başakşehir'de 3 ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Ligde Galatasaray ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de sezon sonu Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atmıştı. Avcı'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

Okan Buruk'un imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sözleşmeleri biten Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Gümüşdağ ayrıca kadroda bulunan isimlerden kimseyi satmayı düşünmediklerini belirtti.

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