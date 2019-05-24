Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı
Alanyaspor maçı sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Fatih Terim Stadyumunun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." dedi.
Medipol Başakşehir'in Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir basın mensubunun "Stadyumun ismi değişecek mi?" sorusuna "Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." cevabını verdi.
Bilindiği üzere turuncu-lacivertli takımın taraftarları stadın isminin değiştirilmesini istiyor. İşte Başakşehirli taraftarların astığı pankart:
YORUMLAR (10)
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Sarayın takımı olduğuna göre stadın ismini de ona göre koyarsınız.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Spagetti Carbonara Stadi olsunCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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İmportante resultante ComprendeCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Heryerden silin şu meymenetsiz herifiCevap Yaz 18 17 Yayından Kaldır
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ahlaklı kişilerin adını koyunCevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
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