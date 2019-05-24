Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı

Alanyaspor maçı sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Fatih Terim Stadyumunun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." dedi.

Medipol Başakşehir'in Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir basın mensubunun "Stadyumun ismi değişecek mi?" sorusuna "Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." cevabını verdi.

Bilindiği üzere turuncu-lacivertli takımın taraftarları stadın isminin değiştirilmesini istiyor. İşte Başakşehirli taraftarların astığı pankart:

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.