Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı

Medipol Başakşehir'in Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir basın mensubunun "Stadyumun ismi değişecek mi?" sorusuna "Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." cevabını verdi.

Bilindiği üzere turuncu-lacivertli takımın taraftarları stadın isminin değiştirilmesini istiyor. İşte Başakşehirli taraftarların astığı pankart: