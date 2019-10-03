Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

03.10.2019 23:02
Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı!

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

OKAN BURUK: SON DAKİKA GOLÜ BİZİ ÜZDÜ

Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, son dakikada yenilen gol için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün özellikle formda olan ve oyun olarak ofansif olan bir takımla karşılaştık. Genele bakıldığında geride oynadık ve pozisyon verdik. İkinci yarıda gol atan, gole yaklaşan taraf bizdik. İkinci yarıda gol atma şansı geldi, pozisyon da vermedik ama şans golüyle 90+2'nci dakikada gol yedik ve berabere bitti. Son dakika golü bizi üzdü. Oyuncu performansı olarak oyuncularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (4)

  • EFEDAYI:
    Bir Alman takımına son dakikada beraberliği vermek başarısızlık değil şanssızlıktır .
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  • CANMEN:
    BASAKSEHIR IYI BIR FUTBOL SERGILEDI VE üLKEMIZE IYI BIR SEKILDE TEMSIL ETTI. . . MALESEF SONA DOGRU TALIHSIZ BIR GOL. . . .
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  • ES:
    en sevimsiz gıcık takım basaksehır turk futboluna zarar verıyor seyırcısı vızyonu yok küme düşşünler
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  • ATSIZ:
    Arkadaş diğerlerinide görüyoruz seyircileri varda ne işe yarıyor 3 büyük denilen işe yaramazların 1 tanesinde hiç Türk yok diğerlerindede 2-3 tane var bazıları Türkçe bile bilmiyor ama bunlardan Türk takımı için bir özveri bekleniyor yazık insanımıza bunlara teveccüh ediyor
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