Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı!

03.10.2019 23:02

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

OKAN BURUK: SON DAKİKA GOLÜ BİZİ ÜZDÜ

Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, son dakikada yenilen gol için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün özellikle formda olan ve oyun olarak ofansif olan bir takımla karşılaştık. Genele bakıldığında geride oynadık ve pozisyon verdik. İkinci yarıda gol atan, gole yaklaşan taraf bizdik. İkinci yarıda gol atma şansı geldi, pozisyon da vermedik ama şans golüyle 90+2'nci dakikada gol yedik ve berabere bitti. Son dakika golü bizi üzdü. Oyuncu performansı olarak oyuncularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.