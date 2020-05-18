MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek
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MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinin, 2019- 2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek
18.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:26

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinin, 2019- 2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detaylar ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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