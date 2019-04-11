McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı
Emeklilik kararı alan kafes dövüşçüsü McGregor, otel çıkışında kendisini görüntülemeye çalışan hayranının telefonunu elinden alıp, yere attı.
Ünlü dövüşçü Conor McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere attı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor ardından otel önünden ayrıldı.
26 Mart'ta Twitter üzerinden dövüşü bıraktığını açıklayan İrlandalı ünlü dövüşçü Conor McGregor'un, bir hayranının telefonunu alıp yere atarak ezmesi ve ardından telefonu alarak uzaklaştığı anlara dair görüntü büyük tepki çekti.
ABD basını, güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın 11 Mart'ta ABD'nin Miami kentinde bulunan Fontainebleau oteli çıkışında meydana geldiğini duyurdu.
TELEFONU YERE ATTI, DAHA SONRA ALDI VE UZAKLAŞTI
Görüntülerde McGregor'un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak'ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı; telefonu yere atarak ezdiği görülüyor. McGregor ardından yerden telefonu alıyor ve otel önünde dolaşmaya başlıyor. Ne olduğunu anlayamayan Ahmed Abdirak ise ısrarla telefonunu istiyor ancak bir koruma onun sporcuya yaklaşmasına izin vermiyor. Görüntülerde McGregor'un telefonu vermediği ve otel önünden uzaklaştığı görülüyor.
Olayla ilgili McGregor tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken; hayranının telefonunu neden parçaladığı belirtilmedi.
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habibi çağırın kırsın şunun ağzını yüzünü de dinlensinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Rekkklammmlar!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kesinlikle danışıklı bir olay reklam yaptırmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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habibi çağırırız bakCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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gercekten mcgregorun hayraniysa o müslüman iyi olmus!!! müslümanlara hakaret ettigi icin bisey dediyse helal olsun cocuga!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır