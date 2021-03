MBL Coin nedir? Güncel MovieBloc (MBL) Coin yorum ve grafiği

MovieBloc bugünkü fiyatı ₺0,087991 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺979.247.273 TRY. MovieBloc son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #385, piyasa değeri ₺589.618.728 TRY. Dolaşımdaki arz 6.700.906.155 MBL coin ve maksimum seviyede. 30.000.000.000 MBL coin.

MBL COİN NEDİR?

Chris Kang, Jeffrey Jin ve Peter Kim tarafından ortaklaşa kurulan MovieBloc, Kore video akış platformu Pandora.tv tarafından yürütülen ters bir ICO projesidir. MovieBloc, merkezi olmayan bir film ve içerik dağıtım platformudur.

Misyon ve vizyon

MovieBloc'un misyonu, tiyatro ve ev eğlencesi endüstrisinin büyük şirketler tarafından yönetilmesinden kaynaklanan sorunları blok zincir teknolojisi ile çözmektir. İçerik oluşturucular şeffaf bir gelir payı, kitle verileri ve eşit gösterim fırsatı elde edecekler; izleyiciler çeşitli filmlere ve içeriğe erişecek ve topluluğa küratörlük, altyazılar ve pazarlama materyalleri sağladıkları için ödüllendirilecekler. Şu anda 100'den fazla film ve dizi gösterildi. Uzun vadede, MovieBloc, katılımcılara odaklanan en büyük film ekosistemini yaratmayı hedefliyor.

Şubat 2020'de MovieBloc, Kore'de bir kripto topluluğu hizmeti olan ve bir kripto cüzdanı, topluluk, gerçek zamanlı ticker, haberler, airdropp ve token satış hizmetleri sunan bir mobil hizmet olan 'Cobak'ı devraldı. Mart 2020'de MovieBloc, bir içerik IP geliştirme şirketi olan MBL Media'yı kurdu. Ana işi olarak animasyon ve film içeriğine odaklanan IP geliştirme, prodüksiyon ve telif hakkı yönetimini gerçekleştirecek. MovieBloc'un danışmanlarından Ahn Hong-ju, MBL Media'nın CEO'su olarak atandı.

Lansman tarihi

MovieBloc projesi 5 Mayıs 2019'da Gate.io'da listelenerek başlatıldı. MovieBloc, bir yıl içinde Binance, Upbit, Bithumb, Coinone, Indodax ve MXC gibi çeşitli borsalarda listelendi. Resmi hizmet 31 Aralık 2019'da başlatıldı.

Platform MovieBloc kısa süre önce Ontology ana ağına taşındı.

Token Kullanımı

Bir MovieBloc belirteci olan MBL, ekosistemdeki ekonomik faaliyetler için kullanılır: - Premium içerik izleyen kullanıcılar (TVOD) - Çevirmenlere ödeme yapan içerik oluşturucular - Diğer katılımcılara bağış yapan kullanıcılar (yaratıcılar, çevirmenler) - Kullanıcıları ödüllendirmek (yasadışı içerik raporu, film derecelendirme, film incelemesi).