Mbaye Diagne, Katar'a gidiyor! İşte bonservis bedeli
Galatasaray, Mbaye Diagne için Katar ekibi Al-Rayyan ile 14 milyon euro karşılığında anlaştı.
Falcao'yu transfer edebilmek için Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray, mutlu sona yakın. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferi için Katar ekibi Al-Rayyan ile 14 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Senegalli oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı takım, Falcao transferini açıklayacak.
GALATASARAY'DA 11 GOL ATTI
Galatasaray ile 17 maça çıkan Senegalli oyuncu, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR (5)
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kim ne derse desin ortada sağlam istatistik var 46maç 42 gol bu parayı eder bence eğer karakteri de düzgün olsa bu istatistikle 30m ederdi.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Asrın mantarı...Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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AYAKTA MI DURAMIYOM ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GERÇEK KAÇ EURO ONU SÖYLEYİN BU PARAYI KİMSE VERMEZCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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KİMSE VERMEZ ONA O PARAYICevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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