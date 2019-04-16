Mbaye Diagne, Altın Ayakkabbı Yarışında ilk 10'da!

Sezonun en golcüsünü belirleyecek Altın Ayakkabı yarışında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lionel Messi, 33 golle liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi 27 golü bulunan Kylian Mbappe. Ancak Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin istatistiği de dikkat çekiyor.

Bu sezon 26 golü bulunan Mbaye Diagne, Krzysztof Piatek, Robert Lewandowski, Duvan Zapata gibi futbolculardan daha çok gol atmasına rağmen sıralamada 8. sırada bulunuyor.

MBAYE DIAGNE'NİN GOLLERİ 1.5 İLE ÇARPILIYOR

Bunun nedeni ise Süper Lig'in Avrupa'nın beş büyük ligi arasında yer almaması. Beş büyük ligde oynayan futbolcuların attığı goller, 2 ile çarpılırken diğer ülkelerin liglerinde forma giyen oyuncuların golleri 1.5 ile çarpılıyor.

Mbaye Diagne, şu an İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya veya Fransa'da oynuyor olsaydı attığı gol sayısına göre Altın Ayakkabı yarışında 3. sırada bulunacaktı. Yani Messi ve Mbappe'nin arkasında.

(Sporx)