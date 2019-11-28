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Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Mbappe'nin PSG'de kalacağını açıkladı.

28.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:27
Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı

Paris Saint-Germain'in başarılı genç yıldızı 'nin PSG'de kalacağı açıklandı. Açıklama PSG sportif direktörü Leonardo Araujo'dan geldi. Araujo yaptığı açıklamasında "Mbappe %100 PSG'de kalacak, o %100 PSG'nin oyuncusu" ifadelerini kullandı.

PSG'DE AMAÇ: YENİ SÖZLEŞME

Mbappe ile sözleşme uzatmayı planladıklarını belirten Leonardo, yeni sözleşme için "Yavaş yavaş ilerliyoruz, ama ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın dev kulüplerinin kanca attığı genç yıldız, bu sezon PSG formasıyla, 10 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.


Haber Videosu: Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
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