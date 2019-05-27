Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı
Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığını açıkladı.
Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı