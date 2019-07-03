Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. İmza sonrası FB TV'ye konuşan başarılı oyuncu ilk hedefini açıkladı.

"TOLGAY'I ÇOK İYİ TANIYORUM"

Kruse, "İlk hedefim formaya 4. yıldızı takmak. Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum, Hamburg'dan tanışıyoruz. Gelmeden onunla konuştum, buranın ne kadar harika olduğundan bahsetti. Tolga Ciğerci'yi de tanıyorum. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ"

Golcü oyuncu, "Tepkiler çok olumluydu, arkadaşlarım gurur duydu. Onlar kalbimin sesini dinlememi istediler. Fenerbahçe beni çok istedi. Buranın ne kadar büyük, Avrupa'da bilinen bir kulüp olduğunu belirttiler. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.